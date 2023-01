"Não entro nessa onda", diz Paz sobre Ceará não citar nome do Fortaleza

Na última semana, o rival do Fortaleza, Ceará, jogou contra o Madureira-RJ em partida válida pela Copinha 2023. Na divulgação da escalação, os atletas do clube alvinegro foram apresentados com o nome, idade e local de nascimento. No entanto, com os nascidos em Fortaleza, o Vovô optou por trocar o nome da cidade para "Capital do Ceará".

O episódio virou alvo de discussões e chegou até a mídia nacional. Nesta segunda-feira, 9, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista a ESPN e foi questionado sobre a provocação, que é comum entre os torcedores.

Em sua resposta, o mandatário tricolor ressaltou que discorda da atitude e que não existe nenhum problema em citar o nome do rival.

"Existe sim essa questão de rivalidade local. Rivalidade tem em todo canto. Essa questão de não falar o nome, o Ceará não fala o nome do Fortaleza oficialmente, eu discordo, mas é uma decisão deles. Eu não tenho problema nenhum de falar o nome do nosso rival, que é o Ceará. É um time que eu respeito muito, que faz grandes duelos com a gente, que valoriza o futebol cearense."



Paz ainda afirmou que tem um respeito institucional pelo Ceará e que prefere deixar esse tipo de provocação para as torcidas.

"Eu não entro nessa onda. Entendo a rivalidade, existe uma rivalidade, torcedor alimenta isso de alguma maneira. Mas eu como dirigente tenho um respeito institucional muito grande pelo Ceará. Se tiver que falar o nome, não tem problema nenhum", finalizou.