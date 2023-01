Paz fala sobre aprendizado em 2022 e afirma: "A ideia é ter um elenco mais robusto"

O Fortaleza vem se preparando para um 2023 intenso. Neste ano, o clube disputará as mesmas competições que jogou em 2022: Libertadores, Brasileiro Série A, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

Diante disso, o plano da diretoria tricolor é ter um elenco mais robusto. O presidente do clube, Marcelo Paz, concedeu entrevista a ESPN nesta segunda-feira, 9, e afirmou a ideia. O mandatário ainda comentou que a temporada de 2022 foi um aprendizado para o Leão.

"A gente teve um grande aprendizado nesse ano de 2022. É muito difícil disputar, em alto nível, as duas maiores competições do continente: Série A do Campeonato Brasileiro e Libertadores. São poucos clubes no Brasil que conseguem isso. Nós participamos da Libertadores pela primeira vez na história após 103 anos. Foi um aprendizado para a gente."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O aprendizado é justamente o que a gente está tentando fazer agora: montar um elenco mais robusto desde o início, se tiver que ter sobra, que tenha agora. O ajuste que a gente teve que fazer no meio do ano passado foi muito grande. A ideia é ter um elenco mais robusto a partir de agora para encarar essa maratona, esse desafio", disse.

Durante a entrevista, Paz também falou sobre o processo de montagem do elenco.

"A gente está satisfeito. Tudo começou com a renovação do Vojvoda, a permanência dele é fundamental para o projeto. A gente vem montando o elenco, mantendo uma disputa de alto nível por posição. Acredito que nosso torcedor tem gostado."

Sobre o assunto Tomás Pochettino se apresenta no Pici e faz primeiro treino com bola no Fortaleza

Com Fortaleza entre os participantes, Conmebol divulga cotas da Libertadores de 2023

Fortaleza recebe solicitação de empréstimo por David da Hora

Até o momento, o Fortaleza anunciou seis jogadores para a nova temporada: o goleiro João Ricardo, os laterais Bruno Pacheco e Lucas Esteves, os meias Christian Bernardi e Tomás Pochettino e o ala-direito Yago Pikachu. O lateral-direito Dudu, ex-Atlético-GO, ainda não foi anunciado, mas já treina com o elenco tricolor.

"Se olhar a montagem do nosso elenco, trouxemos um goleiro a mais, um lateral-direito, dois laterais-esquerdo, volante, atacante. E ainda tem mais alguma coisa pra trazer. Mantivemos praticamente todo o time titular, perdemos só o Juninho Capixaba e já repusemos", comentou Paz.