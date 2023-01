Com Fortaleza entre os participantes, Conmebol divulga cotas da Libertadores de 2023

A Copa Libertadores da América já tem as cotas de 2023 definidas. Na tarde desta segunda-feira, 9, a Conmebol divulgou os valores referentes a premiação da competição com um aumento de 21% em relação ao último ano. O Fortaleza será um dos representantes do Brasil no campeonato.

A Conmebol irá distribuir US$ 207,8 milhões, que equivale a aproximadamente 1,1 bilhão de reais na cotação atual, entre as fases da competição em 2023. A título de comparação, a Libertadores de 2022 teve US$ 37,8 mi (R$ 198 milhões) a menos de cotas.

Por iniciar na fase 2 da Copa Libertadores, o Fortaleza, único representante nordestino na competição, já tem garantido US$ 500 mil, que equivale a R$ 2,6 mi. Caso avance para o último confronto eliminatório, o Leão do Pici será agraciado com mais US$ 600 mil (R$ 3,1 mi).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza recebe solicitação de empréstimo por David da Hora

Lucero chega a Fortaleza para assinar contrato com o Tricolor

Fortaleza anuncia venda de ingressos para confronto diante do Iguatu pelo Campeonato Cearense

Os clubes que disputarem a fase de grupos, receberão a quantia de US$ 3 milhões (R$ 15,7 mi). Além da premiação por participação nesta parte da competição, a Conmebol trouxe uma novidade: ganho de US$ 300 mil (R$ 1,5 mi) por partida vencida para reconhecer o mérito esportivo e aumentar a competitividade.

Uma classificação às oitavas de final renderia US $1,25 mi (R$ 6,5 mi), enquanto a ida às quartas valeria US$ 1,7 mi (R$ 8,9 mi). Os semifinalistas da competição receberão US$ 2,3 mi (R$ 12,1 mi). O time que sagrar-se campeão será premiado com US$ 18 mi (R$ 94,7 mi), enquanto o vice ganhará US$ 7 mi (R$ 36,8 mi).

No cenário mais positivo dentro da competição (vencendo todos os jogos da fase de grupos), o Fortaleza poderá receber mais de R$ 153 milhões caso seja campeão da Copa Libertadores da América.

O Leão do Pici estreia na competição internacional no dia 23 de fevereiro contra o Deportivo Maldonado, no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, às 21 horas. O jogo da volta acontece no dia 02 de março, no mesmo horário, na Arena Castelão.

Veja as cotas por fase da Libertadores

Fase 1 - US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões)



Fase 2 - US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões)

Fase 3 - US$ 600 mil (R$ 3,1 milhões)

Fase de grupos - US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões)

Mérito esportivo (por jogo vencido na fase de grupos) - US$ 300 mil (R$ 1,5 milhões)

Oitavas - US$ 1,25 milhões (R$ 6,5 milhões)

Quartas - US$ 1,7 milhões (R$ 8,9 milhões)

Semifinal - US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões)

Vice-campeão - US$ 7 milhões (R$ 36,8 milhões)

Campeão - US$ 18 milhões (R$ 94,7 milhões)

Tags