Tomás Pochettino se apresenta no Pici e faz primeiro treino com bola no Fortaleza

Quinto reforço do Leão para a temporada de 2023, o meio-campista argentino realizou exames clínicos e participou das atividades com bola em campo

Quinto reforço anunciado pelo Fortaleza, Tomás Pochettino está na capital cearense desde o último final de semana e, nesta segunda-feira, 9, se apresentou no Pici. O meio-campista argentino conheceu a estrutura do Centro de Excelência Alcides Santos e teve os primeiros contatos com o elenco e comissão técnica do time cearense.

Acompanhado de Marcelo Boeck durante o tour no Pici, Pochettino reencontrou Vojvoda, pelo qual trabalhou junto no Defensa y Justicia e no Talleres, ambos times da liga Argentina. O treinador, inclusive, foi quem pediu a contratação do meio-campista, sendo uma figura importante na vinda do atleta para o Fortaleza.

O dia de Pochettino não foi apenas de visita. Após realizar exames físicos e clínicos, o meio-campista foi recebido pelo grupo de atletas do Leão no campo e realizou as primeiras atividades com bola no novo clube.

O Fortaleza agora trabalha para regularizar o nome de Tomás Pochettino no BID da CBF para deixá-lo à disposição de Vojvoda visando a estreia do Fortaleza na temporada, que acontece no sábado,14, às 16h, contra o Iguatu, pela 1ª rodada do Cearense, no Estádio Presidente Vargas.