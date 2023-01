Presidente do Sport diz que clube "não pode ficar atrás do Fortaleza"

Yuri Romão citou o Tricolor do Pici como exemplo de gestão ao lado do Bahia, mas enfatizou que o Sport possui "muito mais torcida, muito mais patrimônio", e que por isso não poderia estar atrás do time cearense

Uma fala polêmica marcou a cerimônia de posse de Yuri Romão como presidente executivo do Sport para o biênio 2023/2024. Entre as diversas falas sobre projetos administrativos que pretende implementar no Rubro-Negro pernambucano, o mandatário citou que o clube “não pode ficar atrás do Fortaleza” no cenário regional e nacional do futebol.

Yuri Romão utilizou Fortaleza e Bahia como os principais exemplos de boa gestão no Nordeste e enfatizou que o objetivo é “ultrapassá-los”. O dirigente, referindo-se ao Tricolor do Pici em específico, ainda disse que o Sport tem “muito mais torcida, muito mais patrimônio”.

“Fazendo aqui uma referência ao nosso coirmão Fortaleza, o Sport não estar atrás de um Fortaleza, por exemplo. Nós temos muito mais torcida, muito mais patrimônio. Então a nossa “cenoura”, é chegar num nível de Fortaleza, de um Bahia e ultrapassá-los. Dois anos são pouco tempo, mas nós vamos trabalhar para isso."

Fortaleza e Sport protagonizaram final de campeonato em 2022

A rivalidade regional entre Fortaleza e Sport tem se acentuado nas últimas temporadas. Em 2022, as equipes foram adversárias na grande final da Copa do Nordeste, em disputa repleta de polêmicas envolvendo arbitragem, sobretudo no jogo da volta, realizado na Arena Castelão.

Dentro de campo, o Leão do Pici levou a melhor, venceu o confronto por 1 a 0 no placar agregado e levantou a taça do Nordestão. Em ascensão no cenário nacional, o time cearense chega em 2023 para disputar pelo quinto ano consecutivo a elite do Brasileirão, além de ter novamente a Copa Libertadores entre os torneios confirmados no calendário.

O Sport, neste ano, terá a Série B do Campeonato Brasileiro como principal competição, já que não conseguiu o acesso na temporada passada. No Nordestão 2023, os times não poderão se enfrentar na fase de grupos, já que compõem a mesma chave do torneio.