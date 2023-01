Paz cita influência de Vojvoda na contratação de Pochettino: "Determinante"

Meia argentino, que já trabalhou com o técnico tricolor, chega ao Leão do Pici com contrato válido até dezembro de 2025

Reforçando seu elenco para 2023, o Fortaleza oficializou a contratação de mais um jogador nesta sexta-feira, 6. Trata-se do meio-campista argentino Tomás Pochettino, que chega ao Leão com contrato válido até dezembro de 2025.

Com o aval de Juan Pablo Vojvoda, o time tricolor adquiriu 80% dos direitos econômicos do meia junto ao Austin FC, dos Estados Unidos. O treinador, inclusive, teve grande influência no acerto, de acordo com o presidente Marcelo Paz.

"É um atleta versátil, boa idade, experiente e qualifica muito o nosso elenco. Com experiência também em competições importantes, ele tinha o desejo de trabalhar no futebol brasileiro e já tinha trabalhado com o Vojvoda, e foi determinante esses aspectos para a vinda dele. Foi um acerto até relativamente rápido quando surgiu a possibilidade do nome. Conversamos com ele e com o agente, o Vojvoda falou com ele também. E a gente encaminhou, ele vem para ser atleta do Fortaleza."

Aos 26 anos, Pochettino trabalhou com o técnico tricolor nos tempos de Defensa y Justicia e Talleres, ambos clubes da Argentina. Com Vojvoda, o jogador tinha status de titular. Depois, se transferiu ao Austin FC, da MLS, e jogou por empréstimo no River Plate durante o ano de 2022.

"É um jogador de meio campo com bastante experiência internacional, um atleta acostumado a grandes competições, esteve no último ano no River Plate. Jogou a última Libertadores contra a gente, inclusive aqui no Castelão. Então, é um atleta de boa passagem internacional, de muita movimentação, faz as três funções no meio campo, pode também até jogar aberto pelo lado direito", comentou Marcelo Paz.

Até o momento, o Fortaleza anunciou seis jogadores para a nova temporada: o goleiro João Ricardo, os laterais Bruno Pacheco e Lucas Esteves, os meias Christian Bernardi e Tomás Pochettino e o ala-direito Yago Pikachu. O lateral-direito Dudu, ex-Atlético-GO, ainda não foi anunciado, mas já treina com o elenco tricolor.

