Debaixo de forte chuva, Fortaleza perde para o Remo na estreia da Copinha

Leão do Pici perdeu para o time paraense por 1 a 0 no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Mooca, em São Paulo

O Fortaleza não teve a estreia dos sonhos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira, 4, o Leão do Pici encarou o Remo-PA, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, e saiu de campo derrotado por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Renan Tiago.

Com a derrota para o time paraense, o escrete vermelho-azul-e-branco terminou a primeira rodada na terceira colocação do Grupo 31. O Fortaleza está na frente apenas do São Caetano, que perdeu para a Juventus por 2 a 0 também nesta quarta-feira, 4.

O jogo

O Fortaleza começou o primeiro tempo impondo as principais características do técnico Leandro Zago: posse de bola e intensidade. Não à toa, logo aos seis minutos, a equipe criou uma boa oportunidade em cabeçada de Kauã.

Entretanto, mesmo com o Fortaleza sendo superior em toda a primeira etapa de jogo, quem abriu o placar foi o Remo. A equipe paraense aproveitou uma das poucas subidas ao ataque para balançar as redes. Aos 40 minutos, em cobrança de escanteio, Renan Tiago subiu mais alto que toda a defesa cearense e cabeceou no canto direito do goleiro Bruno.

Com a desvantagem, o Fortaleza foi obrigado a se lançar ao ataque. Entretanto, com as condições ruins do gramado e a forte chuva, o time cearense não conseguiu impor o mesmo estilo de jogo da primeira etapa e teve dificuldades para criar oportunidades de gol.

Dessa forma, o Remo não encontrou dificuldades para se manter à frente do placar. Portanto, o jogo terminou com o resultado de 1 a 0 para o time paraense.

Próximo compromisso

Depois de estrear com derrota para o Remo, o Fortaleza terá a oportunidade de se recuperar contra o São Caetano no próximo sábado, 7. A bola rola a partir das 15h15min, no Estádio Conde Rodolfo Crespi.

