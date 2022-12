Pikachu revela pedido de Galhardo, foco na Libertadores e avalia passagem no Japão

Artilheiro do Fortaleza em 2022, ala-direito retorna ao Leão do Pici após rápida passagem pelo futebol asiático

O ala-direito Yago Pikachu foi apresentado oficialmente no Fortaleza nesta terça-feira, 27, no Centro de Excelência Alcides Santos. O atleta retorna ao clube tricolor após atuar por cinco meses no Shimizu S-Pulse, do Japão. Em coletiva, ele esbanjou felicidade por voltar ao Leão e avaliou sua aventura no futebol asiático.

"Não foi da maneira que eu esperava, mas não me arrependo de ter ido. Um futebol totalmente diferente, a cultura, estilo de jogo. O momento do clube também não era bom. Aconteceu a oportunidade de voltar e espero dar o meu melhor aqui novamente", comentou.

No Japão, Pikachu participou de 12 jogos, mas não evitou o rebaixamento do time na J-League, que terminou na vice-lanterna, com 33 pontos em 34 jogos.

Com contrato por empréstimo até 31 de dezembro de 2023, Pikachu também relatou que torceu, mesmo à distância, para o Leão se recuperar na Série A de 2022. Mesmo se transferindo para o Shimizu em julho deste ano, o jogador ainda terminou a temporada como o artilheiro do Tricolor com 17 gols marcados.

"Mesmo distante eu mantive muito contato com os jogadores, com o próprio treinador. Torci muito. O presidente já falou do pacto que houve na Argentina (após o jogo do Estudiantes), que seria feito uma nova história. Tentei acompanhar o máximo de jogos possíveis, continuei na torcida. Todo mundo está de parabéns", disse o ala.

Pedido de Thiago Galhardo

Em 2023, o camisa 22 jogará ao lado de Thiago Galhardo, com quem já atuou no Vasco da Gama. Neste ano, os jogadores viveram momento curioso: enquanto Pikachu acertava sua saída para o Japão, o atacante chegava ao Leão. Inclusive, na sua apresentação, Yago revelou um pedido do companheiro e salientou sua importância para o time tricolor.

"Na chegada do Galhardo eu ainda estava aqui, ele pediu muito para que eu ficasse. Ele foi muito importante nessa reviravolta do clube no segundo turno do Brasileiro com seus gols e assistências. Espero ajudar não só ele, mas também todos os companheiros que não tive oportunidade de jogar, como o Sasha, Pedro Rocha, Caio Alexandre, Brítez", revelou.

Foco na Libertadores

Em outro momento da coletiva, Pikachu comentou sobre as partidas decisivas contra o Deportivo Maldonado, do Uruguai, pela fase 2 da Libertadores da América. O jogador precisará cumprir suspensão pela expulsão no jogo contra o Estudiantes, nas oitavas de final deste ano, e desfalcará o Leão contra os uruguaios.

"Infelizmente não vou poder estar presente, mas todo mundo está motivado. Nós sabemos que temos que trabalhar muito porque vão ser dois jogos difíceis. Nosso principal objetivo nesse momento é a Libertadores, apesar de ter Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Lógico que as fichas estão voltadas para esses jogos."



