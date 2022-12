Marcelo Paz prega respeito ao Deportivo Maldonado, adversário do Fortaleza na Libertadores

Leão do Pici enfrentará a equipe uruguaia na segunda fase da pré-Libertadores. O confronto foi definido nesta quarta-feira, 21, via sorteio

O Fortaleza irá enfrentar o Deportivo Maldonado, do Uruguai, na segunda fase da pré-Libertadores. O confronto foi definido via sorteio, que aconteceu nesta quarta-feira, 21, em Assunção, no Paraguai. Em vídeo divulgado pela assessoria do Tricolor, o presidente Marcelo Paz comentou sobre o oponente do clube cearense e pregou respeito.

“Entendo que é um adversário que merece todo respeito. Clube que tem uma história longa, um clube que fez um ótimo Campeonato Uruguaio, terminando em terceiro lugar, a frente do tradicionalíssimo Peñarol. Então chegou por méritos nessa fase 2 da Libertadores", comentou.

"Futebol uruguaio é um futebol difícil, competitivo e forte, que forma bons jogadores. Então analiso como um adversário duro, competitivo, que vai exigir muito do Fortaleza”, completou.

Além de elogiar e pregar respeito ao Deportivo Maldonado, Marcelo Paz também comentou sobre a logística envolvendo a partida. O diretor acredita que uma viagem para o Uruguai é mais acessível do que para outros locais e comemorou a ausência da altitude no confronto:

“A vantagem é que a logística é mais acessível do que outros confrontos. Também é um confronto sem altitude, que é bem importante. Agora é a gente se preparar, tanto na formação de elenco, como no estudo do adversário, para quando chegar na data desses jogos a gente estar muito pronto para fazer uma grande disputa. A gente vai se preparar para buscar passar de fase”, finalizou.

Segundo a data base, divulgada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), as partidas do Fortaleza na segunda fase prévia da Copa Libertadores estão previstas para os dias 22 de fevereiro (ida, em Maldonado-URU) e 1º de março (volta, em Fortaleza).

