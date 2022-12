Bruno Pacheco revela conversa com Vojvoda e demonstra gratidão ao Ceará

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco mudou de clube na capital cearense. No final da tarde desta sexta-feira, 16, o atleta foi anunciado como reforço do Fortaleza momentos após se despedir do Ceará. Um dia depois de ser oficializado, ele falou pela primeira vez como jogador do Leão do Pici.

Pacheco assumiu que a decisão de aceitar jogar pelo Tricolor não foi tão difícil de ser tomada pelo projeto apresentado pelo clube e conversas que teve com Vojvoda antes de acertar com o Fortaleza. O lateral diz estar feliz com a escolha e espera poder ajudar:

“Cara, estou muito feliz. Fui muito bem recebido aqui. Não foi uma decisão tão difícil de tomar assim, por ser bem acolhido, o projeto legal que me apresentaram. Desde a primeira conversa com o professor Vojvoda, ele já mostrava o interesse de contar comigo há algum tempo. Gosto da cidade, minha família está adaptada. Então eu estou feliz e espero poder ajudar, ajudar com humildade”, disse.

Bruno Pacheco não fugiu do tema “Ceará”. Apesar da rivalidade entre o ex-clube e o escrete do Pici, o lateral se disse grato por tudo que viveu em Porangabuçu. Porém, no final ele ressaltou que agora defende o Fortaleza e espera conquistar grandes coisas na equipe:

“Não posso deixar de falar do Ceará. Independente de rivalidade, sou grato por tudo que passei lá. Digo isso do fundo do coração. Sou grato, fui profissional, mas agora defendo as cores do Fortaleza. Espero que eu possa conquistar grandes títulos aqui no Fortaleza”, finalizou.

