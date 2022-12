Paz elogia Breno Lopes, mas nega negociações do Fortaleza com atacante do Palmeiras

Marcelo Paz, presidente do clube cearense, elogiou o atleta de 26 anos, mas negou conversas para trazer o jogador do Alviverde

Com apenas um atleta anunciado oficialmente neste final de ano, o Fortaleza segue trabalhando no mercado da bola para reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda. Um dos nomes ventilados no clube cearense foi do atacante Breno Lopes, do Palmeiras, mas o presidente Marcelo Paz negou negociações.

Em fala exclusiva ao Esportes O POVO, Paz rasgou elogios ponta de 26 anos, que pertence ao clube paulista, mas afirmou que não houve nenhum contato para trazer o jogador:

“De momento, não estamos em negociação. Não houve nenhuma abertura de negociação. Eu apenas acho um bom atleta, sempre achei. Hoje surgiu essa fala aí (sobre negociação) e as pessoas estão perguntando. Mas não houve nenhuma abertura de negociação, não houve nenhum contato para trazer o jogador, mas ressalto que acho muito bom jogador”, afirmou.

O nome de Breno Lopes passou a ser ventilado no escrete vermelho-azul-e-branco nesta sexta-feira, 16, quando surgiram rumores envolvendo uma possível negociação entre as partes. Reserva no Palmeiras, o atacante disputou 44 jogos em 2022 e marcou cinco gols, além de duas assistências.

