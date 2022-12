Sem consenso de valor com Fortaleza, Coritiba descarta compra de Robson

Vice-presidente do Coxa Branca disse ao O POVO que a pedida do Tricolor foi muito alta e por isso o time paranaense desistiu da compra

O Coritiba desistiu da tentativa de comprar o atacante Robson, do Fortaleza. Em conversa com o Esportes O POVO, o segundo vice-presidente do Coxa Branca, Osíris Klamas, afirmou que a aquisição do jogador, que já defendeu o clube, está descartada.

O motivo, segundo o dirigente, foi o alto valor pedido pelo Fortaleza na negociação. Osíris disse ainda que o Coritiba tentou barganhar um valor menor, mas não houve acordo.

De acordo com a imprensa paranaense, o Tricolor queria 500 mil euros, o que significa algo em torno de R$ 2,8 milhões, para executar a venda do atleta. Emprestar o jogador não é do interesse do Leão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Conversas para novo empréstimo de Caio Alexandre ao Fortaleza caminham bem

Depietri recebe propostas da Argentina e pode ser emprestado pelo Fortaleza

Fortaleza discute modelo da negociação de Felipe com Goiás; veja possibilidades

Sem avanço com o Coxa Branca, Robson deve permanecer no Pici, já que tem contrato vigente com o Tricolor até dezembro de 2023.

Robson, que tem 31 anos, chegou ao Pici em fevereiro de 2021 e em outubro deste ano alcançou a marca de 100 jogos pelo Fortaleza. Foi o artilheiro da equipe na temporada passada, com 15 gols, sendo o principal goleador do time na Série A. Em 2022, marcou seis gols e deu cinco assistências.





Tags