Conversas para novo empréstimo de Caio Alexandre ao Fortaleza caminham bem

O Esportes O POVO apurou que as partes envolvidas na negociação tratam a possibilidade como real. A ideia da diretoria tricolor é ter um novo vínculo com opção de compra

O Fortaleza já tem negociação em andamento para uma renovação de contrato com Caio Alexandre. O volante de 23 anos terá vínculo encerrado com o Tricolor neste mês de dezembro e a diretoria busca um novo empréstimo, desta vez por um ano.

O Esportes O POVO apurou que as conversas estão caminhando bem e que as partes envolvidas tratam a possibilidade do novo empréstimo como real. A intenção da diretoria do Fortaleza é, inclusive, incluir uma cláusula de compra do atleta ao fim do novo contrato.

Caio pertence ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, até 2024, mas o próprio jogador já afirmou em várias coletivas que quer permanecer no Pici. “Meu objetivo é trabalhar forte aqui (em Fortaleza), conquistar grandes coisas aqui e ficar aqui no Fortaleza”, disse. O volante está de férias no Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista recente ao Esportes O POVO, o executivo de futebol do Tricolor, Sérgio Papellin, se mostrou positivo quanto a uma renovação com o volante. “Com o Caio Alexandre nós estamos conversando, nós temos interesse na renovação. O jogador é louco pelo Fortaleza, não quer sair daqui. Disse que não sai daqui. A gente vai conseguir, se Deus quiser a renovação do empréstimo dele”, afirmou.

O atleta chegou no Fortaleza em agosto e atuou por quatro meses, mas se destacou. Caio Alexandre terminou a temporada 2022 como titular do Leão e em doze partidas marcou um gol.



Tags