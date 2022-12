No Catar, Marcelo Paz exibe bandeira do Fortaleza em jogo entre Brasil e Croácia

O registro foi compartilhado pelo próprio presidente do Tricolor por meio das redes sociais. O elenco do Fortaleza se reapresenta somente no dia 26 para dar início ao período de pré-temporada

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, está no estádio Education City, no Catar, para acompanhar a partida entre Brasil e Croácia nesta sexta-feira, 9, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Carregando consigo a bandeira do Fortaleza e vestindo a camisa da seleção brasileira, o mandatário do Tricolor do Pici compartilhou o momento por meio das suas redes sociais. "Representando o Laion no Qatar", disse Paz em um storie no Instagram.

A partida é decisiva para o Brasil, já que uma vitória garante a Canarinho na semifinal do Mundial da Fifa - enquanto uma derrota encerra o sonho do hexa nesta edição. Caso vença a seleção croata, a Amarelinha enfrentará Argentina ou Holanda.