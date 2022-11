Atrelado à permanência de Vovjoda, Fortaleza lança duas campanhas promocionais

A renovação de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza por mais duas temporadas causou um grande impacto junto ao torcedor e a diretoria do clube aproveitou a situação para “surfar na onda”.

Atrelado à permanência do treinador argentino, o Tricolor lançou duas campanhas promocionais, sendo uma para o programa de sócios-torcedores e outra para as lojas oficiais e e-commerce do Fortaleza. Ambas são limitadas até o fim do mês de novembro.

Denominada “Mês do Fico”, a promoção direcionada ao sócio-torcedor oferece descontos de até 40% para quem antecipar a renovação de contrato ou fizer uma nova adesão. A porcentagem varia de acordo com cada plano e a maioria deles dá direito a uma camisa Pici, lançada em outubro — exceção aos planos Leão do Interior e Leão Fiel da modalidade recarga.

Para 2023, os preços para se tornar um associado do clube sofrerão reajuste. Atualmente, o Fortaleza tem mais de 41 mil sócios-torcedores e o programa rendeu ao clube, até setembro, de forma bruta, mais de R$ 20,6 milhões, enquanto a previsão para todo o ano de 2022 era de R$ 18,7 milhões.

A campanha Mês do Fico iniciou na sexta-feira, 18, e vai até o dia 30. Com o Fortaleza em cinco competições na temporada 2023, inclusive a Libertadores, a diretoria espera uma boa margem de renovação e a chegada de novos sócios.

O fico do argentino também rendeu a promoção “Renova Vojvoda, Renova Guarda-Roupa”, que oferece 50% de desconto em todas as camisas do enxoval 2022 do Tricolor, além das camisas Cinq e de goleiros; e do enxoval atual do Fortaleza Basquete Cearense. O período promocional também vai até o dia 30.

Próximo de lançar a camisa Glória (branca) de 2023, a diretoria tenta promover a saída dos materiais da temporada que se encerrou. Além de abrir espaço para as camisas que serão lançados no próximo ano, a campanha deve potencializar ainda mais a arrecadação das lojas oficiais do clube.

O portal Leão Transparente mostra as lojas oficias e e-commerce do Fortaleza venderam até agosto quase R$ 18 milhões, de forma bruta. O POVO apurou que cerca de 75% das vendas são referentes a camisas, das mais variadas. Isso significa que os enxovais do clube renderam em oito meses cerca de R$ 13,5 milhões.

Com o desconto de 50%, as camisas da temporada 2022 ficam em torno dos R$ 100, enquanto as do Fortaleza Basquete Cearense saem por volta de R$ 80.

