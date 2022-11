Fortaleza diz que ainda não fez proposta oficial ao Santos por Felipe Jonatan

O atleta de 24 anos, que tem vínculo contratual até o início de 2025 com o Santos, é um dos alvos do Leão no mercado da bola visando a próxima temporada

No mercado da bola em busca de reforços para a temporada de 2023, o Fortaleza mantém conversas com o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, mas ainda não oficializou proposta ao Santos pela contratação do jogador de 24 anos.



Em contato com o Esporte O POVO, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, negou que o clube tenha feito qualquer oferta financeira ao Peixe, que detém vínculo contratual com o atleta até o início de 2025.

Matéria divulgada pelo UOL nesta segunda-feira, 21, informou que o Tricolor do Pici estaria disposto a pagar entre R$ 7 a 8 milhões pelo lateral santista. Paz, entretanto, negou o valor e disse que esse tipo de informação prejudica o Fortaleza no mercado.



“Não fizemos oferta, muito menos nesses valores. Os valores são irreais. Valores como esse inflacionam o mercado e prejudicam o Fortaleza. Nem fizemos proposta ainda, muito menos por esse valor”, enfatizou o mandatário.



Conversas animam



O Esportes O POVO apurou que, entre Fortaleza e Felipe Jonatan, existe um alinhamento para que o atleta atue pelo Leão na próxima temporada. O jogador, inclusive, passa férias na capital cearense, onde trata de uma lesão.

