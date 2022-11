Atacante do Fortaleza, Silvio Romero dá palpites para a Copa do Mundo

Maior parte das apostas do argentino foi para atletas do seu país-natal, mas também teve brasileiro citado por ele

O Fortaleza divulgou um vídeo, nesse sábado, 19, do atacante argentino Silvio Romero dando os seus palpites para melhor goleiro, artilheiro, melhor jogador e campeão da Copa do Mundo 2022, que acontece no Catar.

Quase todas as apostas do atleta foram em representantes do seu país-natal, com exceção de um. Romero apostou que Alisson, goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira, será o melhor arqueiro do principal torneio de futebol do Mundo.

Segundo o atacante, o artilheiro e o melhor jogador da Copa serão argentinos. Silvio citou Lautaro Martínez, da Inter de Milão, como principal goleador, e Lionel Messi, do PSG, como craque do certame. Já ao citar o campeão, Chino fez suspense, mas no fim acabou citando a Argentina.

