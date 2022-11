Com contrato de dois anos, Vojvoda pode virar técnico com mais jogos pelo Fortaleza

Argentino está prestes a entrar no top-5 de técnicos que mais vezes estiveram na borda do campo com o Tricolor e já é o profissional que mais comandou o Leão na Série A

Há quase dois anos à frente do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda já é o sexto técnico que mais comandou o Tricolor em 104 anos de história do clube. Ao assinar um novo vínculo por mais duas temporadas, o argentino tem a possibilidade de bater recorde no comando do Leão.

Se cumprir o novo contrato por completo, como fez nas duas temporadas em que já esteve no Pici, Vojvoda terá grandes possibilidades de se tornar o treinador com maior número de jogos pelo clube. Ele soma, atualmente, 121 partidas pelo Fortaleza e em cinco jogos da temporada 2023 entrará no top-5 de técnicos que mais treinaram o Leão, ultrapassando César (Guri) Moraes, que comandou o tricolor por 125 vezes.

Acima dos dois estão, em ordem crescente, Ferdinando Teixeira (139 jogos), Caiçara (149 jogos), Rogério Ceni (153 jogos) e Moésio Gomes (229 jogos).

A diferença de Vojvoda para Moésio, técnico que mais comandou o Fortaleza, é de 108 partidas. Em 2022, com cinco competições disputadas, chegando a duas finais, o Leão disputou 70 jogos.

Na próxima temporada, novamente serão cinco competições, enquanto para 2024, pelo menos quatro estão confirmadas — ele tem vaga assegurada na Copa do Nordeste e Copa do Brasil pelo ranking da CBF. Se a média de duelos nos próximos dois anos for de 55 jogos, Vojvoda ultrapassará Moésio e se tornará o profissional que mais vezes terá comandado o Fortaleza.

Técnicos com mais jogos pelo Fortaleza:

1º - Moésio Gomes (229J)

2º - Rogério Ceni (153J)

3º - Caiçara (149J)

4º - Feradiando Teixeira (139J)

5º - César Moraes (125J)

6º - Juan Pablo Vojvoda (121J)

Elite nacional

Com o fim da temporada 2022, Vojvoda já alcançou uma marca histórica no Fortaleza. O argentino tornou-se o treinador com mais jogos pelo Leão na Série A de pontos corridos.

Ele esteve à frente do Tricolor por 76 partidas. Logo atrás dele está Rogério Ceni, com 48 duelos. O top-5 tem ainda Hélio dos Anjos (35J), Márcio Araújo (20J) e Luiz Carlos Cruz (14J).



Com informações de Miguel Júnior



