"A questão nunca foi apenas financeira", diz Alex Santiago sobre renovação de Vojvoda

O vice-presidente e diretor de futebol do Fortaleza participou do programa "Esportes do Povo", nesta sexta-feira, 18, e tratou sobre a permanência do técnico no clube

A novela sobre o futuro de Juan Pablo Vojvoda foi encerrada. Isso porque, na manhã desta sexta-feira, 18, o Fortaleza anunciou a renovação do comandante argentino até o final de 2024. Diante disso, o vice-presidente e diretor de futebol Alex Santiago participou do programa Esportes do Povo e falou, de forma exclusiva, sobre a permanência do treinador.

Vojvoda era o técnico mais cobiçado do mercado da bola neste final de ano. Por isso, o time cearense precisou superar a forte concorrência para seguir com o argentino na beira do campo. Porém, Alex Santiago afirmou que o Tricolor não fez loucuras financeiras para renovar o contrato do comandante:

“O Vojvoda é um treinador que sem dúvida nenhuma se paga. O Fortaleza não abriu mão das suas filosofias financeiras em relação às negociações. Então foi tudo dentro daquilo que o presidente Marcelo colocava dentro dos seus limites, sem fazer nenhuma loucura, o torcedor pode ficar bem tranquilo”, afirmou.

Alex Santiago ressaltou que a prioridade para Vojvoda não era o lado financeiro. O diretor revelou que o treinador recebeu propostas com salários bem maiores do que ele recebia no Fortaleza, mas mesmo assim optou por permanecer no clube. As ofertas chegaram em 2022:

“Eu volto a repetir, para o Vojvoda a questão nunca foi apenas financeira. Ele recebeu propostas muito maiores do que ele recebia aqui financeiramente no clube, já durante o ano de 2022, e as recusou. Então é uma questão pessoal mesmo. Às vezes a gente tende sempre a pensar no futebol com base no financeiro, mas o Vojvoda já deu mostras claras que o financeiro não é a prioridade”, ressaltou.

Sem revelar valores, Alex Santiago também afirmou que Vojvoda recebeu uma valorização salarial “importante”, mas sempre dentro da filosofia financeira do clube:

“Óbvio que ele foi valorizado em seu salário, vai receber um salário adequado, mas tudo dentro da filosofia financeira do Fortaleza, que ele já conhece e respeita muito bem. O treinador foi valorizado dentro do seu trabalho e essa valorização se deu dentro daquilo que o clube pode pagar, sem nenhum estresse, nenhum esforço. Então o Vojvoda está recebendo um bom salário, dentro da filosofia do clube. Teve um incremento importante dentro daquilo que ele recebia”, finalizou.

