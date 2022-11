Pela primeira vez na história, Fortaleza vence o Santos jogando fora de casa

Leão superou o Peixe por 2 a 0 na tarde deste domingo, 13, na Vila Belmiro pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2022

A vitória do Fortaleza sobre o Santos por 2 a 0, na tarde deste domingo, 13, em plena Vila Belmiro, foi histórica por inúmeros fatores. Dentre eles está o fato do Leão do Pici ter quebrado o tabu de nunca ter superado o Peixe jogando fora de casa.

Até o jogo deste domingo, 13, o escrete vermelho-azul-e-branco havia visitado o time paulista oito vezes, sem vencer nenhum jogo. Eram três vitórias do Santos e cinco empates. Porém, o Fortaleza deu fim a marca negativa ao superar a equipe do litoral de São Paulo na última rodada da Série A do Brasileirão de 2022.

Os responsáveis por garantir a vitória, até então inédita, foram dois atacantes. Thiago Galhardo abriu o placar após passe de Juninho Capixaba, enquanto Moisés decretou o resultado positivo para o Leão.

Além de quebrar o tabu diante do Peixe, o Fortaleza ainda conquistou uma vaga na pré-Libertadores de 2023. Com a vitória, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda terminou a Série A na oitava colocação, garantindo assim a ida para a competição internacional na próxima temporada.

Resultados de Santos x Fortaleza na história

Santos 0 x 2 Fortaleza - Brasileirão 2022

Santos 2 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2021

Santos 1 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2020

Santos 3 x 3 Fortaleza - Brasileirão 2019

Santos 2 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2006

Santos 0 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2005

Santos 4 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2003

Santos 1 x 1 Fortaleza - Brasileirão 1984

Santos 1 x 1 Fortaleza - Brasileirão 1974

Dados retirados do site oGol

