Vojvoda ressalta confiança da diretoria do Fortaleza durante o ano: "Eles sustentaram"

O comandante do Leão do Pici cedeu entrevista coletiva na noite desta quarta-feira, 9, após a goleada sobre o RB Bragantino, pelo Brasileirão

Na noite desta quinta-feira, 9, após a sonora goleada de 6 a 0 sobre o RB Bragantino, o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, conversou com a imprensa. Na oportunidade, o treinador comentou sobre o fato de ter sido bancado pela diretoria leonina mesmo em meio aos resultados negativos do primeiro turno do Brasileirão, que fizeram o time ser lanterna em boa parte da competição:

“Sim, é verdade, a diretoria (bancou). Mas também eu confiava. Perdemos muitas partidas que não merecíamos. A diretoria teve também a tranquilidade para analisar outras situações. Também é verdade que havíamos ganhado o estadual, Copa do Nordeste, havíamos passado de fase na Copa Libertadores pela primeira vez, continuamos na Copa do Brasil. Então sentava com eles e dizia: ‘Por que? Se estou cumprindo os objetivos’”, disse.

“Sim, eles sustentaram porque estavam no dia a dia no campo e observavam o trabalho em campo, observaram que estávamos trabalhando com responsabilidade. A análise é somente a análise do resultado? É muito fácil de analisar o resultado. Qualquer pessoa que não vai no campo diz ‘ganhou tanto, perdeu tanto, vai embora ou fica’. A análise tem que estar por trás do resultado, sobre como está rendendo o time. Jogou ruim? Bom, quantas partidas jogou ruim? Quantas opções de gol tem? Qual é o sistema do jogo? Qual a ideia de jogo”, completou.

Tratando sobre o duelo diante do Massa Bruta, Vojvoda foi sincero e afirmou que não existe uma explicação tática para a ótima atuação do Fortaleza. Ele creditou a goleada de 6 a 0 ao espírito, a mentalidade e a fome dos jogadores:

“Não há uma explicação tática. Eu falei muito pouco de tática antes do jogo. Logicamente, ontem (terça-feira) preparamos a partida, como deve ser, com responsabilidade, mas tivemos pouco tempo para planejar taticamente. Eu acho que nessas últimas partidas, depois de tanto tempo de trabalho juntos, é esse espírito, a mentalidade, essa fome do time. É isso. A vitória foi dos jogadores, a mentalidade é deles. Não quero ficar com falsa humildade, a comissão técnica tem sua cota de responsabilidade também, mas quem sai ao campo e joga são os jogadores. São eles. Eles têm a mentalidade e estão preparados para fazer o que fizeram hoje”, creditou.

Sem saber em qual clube estará trabalhando na próxima temporada, Vojvoda ressaltou que o carinho pelo Fortaleza sempre existirá. Na mesma resposta, o argentino destacou qual análise faz antes de escolher uma equipe para treinar:

“O carinho pelo Fortaleza vai estar sempre. Isso está muito claro. Eu, muitas vezes, quando analiso opções de trabalho, também analiso as pessoas que estão me escolhendo. Somente me querem para ganhar ou que o clube cresça? Para o que me querem? Logicamente todos queremos ganhar, mas essa é uma pergunta que nós temos que fazer. É difícil, mas tem que ser assim”, destacou.

Para finalizar, Vojvoda voltou a falar sobre a paixão do povo nordestino para com o futebol. O treinador afirmou que esporte está em a sua essência pura no Nordeste:

“E eu acho que estamos no Nordeste, é tudo muito mais difícil pelas distâncias. Mas o futebol nordestino está com capacidade de continuar crescendo, porque a paixão que há aqui é muito alta. Isso temos que aproveitar. Quando eu era pequeno, eu jogava futebol porque eu gostava de jogar futebol. O jogador quando era pequeno sonhava: ‘Que bonito entrar em um campo de futebol com muita gente’. No Nordeste se vive isso. Se você for nordestino, tem que se sentir importante por isso também. O campo aqui está sempre cheio. Não só aqui no Fortaleza. É o futebol na sua essência pura. Isso me agrada, é algo que temos que conservar”, finalizou.

