No Castelão, torcida do Fortaleza comemora rebaixamento do Ceará para a Série B

A torcida do Fortaleza, que acompanhava a partida entre o Leão e o Red Bull Bragantino, pela 37ª rodada do Brasileirão, comemorou o rebaixamento do Ceará para a Série B de 2023. Conforme o repórter Miguel Jr, da Rádio O POVO CBN, o telão da Arena Castelão mostrava o placar do jogo do Vovô para os espectadores. Após o rival sofrer o segundo gol diante do Avaí na Ressacada, tento que decretou o rebaixamento do time cearense, o estádio fez a festa.

O Ceará foi rebaixado para a segunda divisão do futebol nacional após a derrota nesta quarta-feira, 9, para o Avaí. Com chances claras desperdiçadas no primeiro tempo, a equipe acabou sendo surpreendido pelo time da casa, que garantiu um triunfo por 2 a 0 e decretou o descenso do Alvinegro. No segundo tempo, o Vovô ainda teve a oportunidade de empatar com Mendoza, de pênalti, no entanto, Vladimir defendeu a cobrança, operando um milagre no rebote.

Com o resultado negativo, o Ceará permanece com 34 pontos na tabela e não consegue mais alcançar o Cuiabá, o último clube fora da zona de rebaixamento, que tem 38. O clube apenas cumprirá tabela na última rodada contra o também rebaixado Juventude, no Castelão, no próximo domingo, 13, às 16 horas.

