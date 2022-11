Fortaleza tem a terceira melhor defesa da Série A como mandante

O Fortaleza vive grande fase na temporada e o sistema defensivo é um dos responsáveis pela recuperação da equipe no returno do Campeonato Brasileiro. Com a goleada por 6 a 0 diante do RB Bragantino, o Fortaleza somou mais um jogo sem sofrer gols na Série A.



Em 19 jogos em casa, o Tricolor do Pici tomou apenas 13 tentos. Assim, o Leão é o terceiro time, ao lado do Flamengo, menos vazado do Brasileirão 2022 quando atua em seus domínios. O Corinthians lidera a estatística com 10 gols, seguido pelo campeão Palmeiras com 12.



No segundo turno, o Tricolor do Pici possui a terceira melhor defesa geral da competição ao lado de Corinthians e Botafogo. Em 18 confrontos, a equipe cearense foi vazada em 16 oportunidades. Neste recorte, o Leão está atrás somente do Palmeiras e do Internacional, ambos com 11.



Consistência defensiva do Fortaleza



A consistência defensiva do Leão passa, principalmente, pelas boas atuações individuais. Fernando Miguel é um dos destaques da equipe na campanha de recuperação. Consolidado na meta tricolor, o goleiro fez importantes defesas desde que assumiu a titularidade, no fim do primeiro turno.



Além dele, os reforços também contribuíram para elevar o desempenho defensivo do time. O argentino Brítez, que chegou ao clube em julho, se tornou titular absoluto. Os volantes Caio Alexandre e Lucas Sasha também ajudaram a melhorar a proteção do sistema defensivo. Os dois somam boas estatísticas defensivas que contribuem para o equilíbrio no meio de campo.

