Fortaleza ultrapassa marca dos 100 gols na temporada

Na partida diante do Red Bull Bragantino nessa quarta-feira, 9, o Fortaleza chegou aos 102 gols na temporada. A marca conta os tentos do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Sem contar a Taça Fares Lopes, onde geralmente se coloca atletas da base, o Leão não alcançava mais de 100 gols desde 2009.

Conforme o site oGol, o Tricolor do Pici marcou 117 gols naquele ano, em jogos do Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série B. Em 2018, o Fortaleza marcou 102, somando os gols da segunda maior competição de clubes do Estado. Sem contar os gols marcados pelos atletas da base no torneio, foram apenas 90 tentos.

Em 2022, Yago Pikachu, mesmo sem estar mais no clube, é o artilheiro com 17 gols. O atleta ainda pode ser superado por Moisés (15) na última rodada da Série A, no domingo, 13, contra o Santos.

Veja o número de gols do Fortaleza em 2022 por competição

Brasileirão 2022

44 gols marcados

37 partidas

Artilheiros

1. Thiago Galhardo - 6 gols

2. Moisés - 6 gols

3. Yago Pikachu - 4 gols

Libertadores 2022

11 gols marcados

8 partidas

Artilheiros

1. Silvio Romeiro - 4 gols

2. Moisés - 3 gols

3. Yago Pikachu - 2 gols

Copa do Brasil 2022

8 gols marcados

6 partidas

Artilheiros

1. Silvio Romero - 3 gols

1. Yago Pikachu - 3 gols

2. Moisés - 1 gol

Copa do Nordeste 2022

26 gols marcados

12 partidas

Artilheiros

1. Yago Pikachu - 4 gols

2. Valentin Depietri - 3 gols

2. Romarinho - 3 gols

2. Silvio Romero - 3 gols

Campeonato Cearense 2022

13 gols marcados

6 partidas

Artilheiros

1. Yago Pikachu - 4 gols

2. Silvio Romero - 2 gols

2. Moisés - 2 gols



Fonte: oGol/Sr.Goool

