Fortaleza levou 626 mil torcedores ao Castelão em jogos da Série A

Em 19 jogos como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza levou 626 mil torcedores para a Arena Castelão, ficando atrás apenas do campeão Palmeiras (654 mil), do Corinthians (693 mil) e do Flamengo (923 mil).

Na temporada, considerando todas as competições disputadas pelo Tricolor do Pici, o clube ultrapassou a marca de um milhão de torcedores no Gigante da Boa Vista, tornando-se o primeiro time nordestino a alcançar esta marca em um único ano. O “jogo do milhão” aconteceu na 33ª rodada da Série A, diante do Atlético-MG.

Sobre o assunto Fortaleza faz a melhor campanha de um time nordestino em um turno da Série A

Marcelo Boeck projeta futuro após aposentadoria e comenta chance de trabalhar no Fortaleza

Vojvoda ressalta confiança da diretoria do Fortaleza durante o ano: "Eles sustentaram"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como não fará mais jogos na capital cearense em 2022 – a última rodada do Brasileirão será contra o Santos, fora de casa –, o Leão encerra o ano totalizando 1.109.068 tricolores na Arena Castelão ao longo da temporada.

Fortaleza está entre as maiores médias de público da Série A

Mesmo figurando na lanterna do Brasileirão durante várias rodadas do primeiro turno, a torcida do Fortaleza não abandonou o clube e manteve-se presente nos jogos. Não à toa, o Tricolor do Pici figura com a quarta maior média de público do certame, com cerca de 32.961 pessoas por jogo. À frente do Leão, apenas o Palmeiras (36.344), Corinthians (38.512) e Flamengo (51.295).

+ Confira mais notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube

Clubes que mais levaram torcedores ao estádio na Série A de 2022:

Flamengo: 923.317 (18 jogos) Corinthians: 693.222 (18 jogos) Palmeiras: 654.189 (18 jogos) Fortaleza: 626.267 (19 jogos) Ceará: 518.006 (17 jogos com público)

As informações foram obtidas por meio do site Sr.Gool, especializado em estatísticas de futebol.

Tags