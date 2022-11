Otero reafirma desejo do Fortaleza de buscar pré-Libertadores: "Vamos continuar sonhando"

Com o empate diante do Atlético-GO no último domingo, 6, o Fortaleza ficou um pouco mais distante do grupo que garante vaga na pré-Libertadores. Porém, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 8, o meia Otero reafirmou o desejo do clube de buscar a competição internacional:

“A gente vai tentar até o final. Acreditamos que podemos ir para essa pré-Libertadores. São seis pontos em disputa e a gente vai tentar conquistar os seis. Nossa preferência é a Libertadores, a pré. Vamos continuar sonhando até o último jogo. Isso que eu estou falando é o pensamento de todos os meus companheiros, de todo o Fortaleza”, afirmou.

Como não podia ser diferente, Otero foi perguntado sobre o futuro do técnico Juan Pablo Vojvoda, que tem contrato com o Fortaleza apenas até o final da temporada. Porém, o atleta se esquivou, mas ressaltou que deseja o melhor para o profissional argentino:

“Isso aí já é para o presidente. Não sei te responder. Eu não sei nem se eu vou ficar. Ele fez grandes coisas aqui no Fortaleza. Desejo o melhor para ele sempre. É um grande treinador, tem uma excelente comissão. Independente da escolha que ele fizer, se de ficar ou ir embora, desejo o melhor para ele”, disse.

Com um belo gol de falta, Otero foi o responsável por garantir um ponto ao Tricolor do Pici diante do Atlético-GO. O meia comemorou o primeiro tento no time cearense, mas lamentou o Fortaleza não ter saído com a vitória depois da festa da torcida:

“De felicidade. Eu estou muito feliz pelo meu primeiro gol. Queria muito que fosse uma vitória pela festa que foi no Castelão com a nossa torcida. O gol foi de bola parada, uma das coisas que eu faço de melhor”, finalizou.

