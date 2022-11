Bragantino tem quatro baixas para enfrentar o Fortaleza; confira

Fortaleza e Bragantino duelam nesta quarta-feira, 9, no Castelão, pela penúltima rodada do Brasileirão. Para o confronto, o Massa Bruta não contará com quatro jogadores para encarar o Leão do Pici. O zagueiro Kevin, o lateral Aderlan, o volante Raul e o atacante Artur sofreram o terceiro cartão amarelo na última rodada e desfalcam a equipe.

Sem o quarteto titular, o técnico Maurício Barbieri já pensa nos substitutos. Na defesa, Léo Realpe deve ser o escolhido para fazer a dupla de zaga com Natan. Na lateral-direita, contudo, o comandante deve optar por Dija, da base, caso não queira improvisar outro atleta na posição. Reserva imediato de Aderlan, Andres Hurtado está se recuperando de uma lesão na coxa.

No meio, o volante Jadsom é o substituto natural de Raul, enquanto Sorriso é o mais cotado para assumir a vaga de Artur no ataque. O atacante, entretanto, deve jogar no lado esquerdo e Helinho, titular da equipe, pode ser movido para a direita.

Sonho por uma vaga na Libertadores

O Fortaleza ainda sonha por uma vaga na pré-Libertadores 2023. Para alcançar o objetivo, o Tricolor do Pici só pensa na vitória contra o Bragantino após tropeçar diante do Atlético-GO, na última rodada.

Com 49 pontos, o Fortaleza foi ultrapassado pelo Botafogo ao fim da 36° rodada e caiu para a 11° colocação. O escrete vermelho-azul-e-branco está a três pontos de Atlético-MG (8°) e América-MG (7°), os últimos na zona de classificação para a Libertadores.

