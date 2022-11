Família de Vojvoda assiste jogo do Fortaleza na Arena Castelão

Mãe, filhos, esposa e irmão do comandante do Leão do Pici assistiram de perto a partida contra o Atlético-GO, deste domingo, 6

O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, contou com o apoio de torcedores especiais na partida deste domingo, 6. Os familiares do comandante argentino assistiram de perto a partida do Leão do Pici, na Arena Castelão, que terminou empatada em 1 a 1 com o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

Além da emoção de ser homenageado pela torcida tricolor com uma série de mosaicos, Vojvoda ainda teve a honra de receber sua mãe, esposa, os três filhos e o irmão na Arena Castelão.

Inclusive, em uma das coreografias feitas pela torcida antes do duelo deste domingo, 6, a imagem do técnico Juan Pablo Vojvoda, juntamente de seus familiares, foi levantada no setor sul do Gigante da Boa Vista. Nos mosaicos de papel, os torcedores formaram a palavra “intensidad” e a frase “gracias professor”.



