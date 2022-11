Mais de 40 mil torcedores garantem presença de forma antecipada em Fortaleza x Atlético-GO

O Fortaleza divulgou uma nova parcial referente ao público da partida diante do Atlético-GO, marcada para este domingo, 6, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 40.671 torcedores garantiram presença de forma antecipada.

Do montante total, a maior parte é ocupada por sócios-torcedores que realizaram o check-in via internet. Segundo divulgado pelo clube, 23.248 associados já estão com lugar garantido no jogo.

O restante é composto por torcedores que compraram ingressos nas lojas oficiais do clube ou de forma virtual. O número de bilhetes comercializados foi de 17.423. O Leão disponibilizou entradas com valores promocionais, a partir de R$ 15,00.

Além da importância para a tabela de classificação, a partida entre Fortaleza e Atlético-GO ganhou ainda mais destaque devido a homenagem que o técnico Juan Pablo Vojvoda receberá. Os mais de 40 mil tricolores presentes irão realizar uma série de mosaicos direcionados ao comandante argentino.

