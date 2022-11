Tinga torce por permanência de Vojvoda no Fortaleza: "Quero que ele fique"

Um dos dilemas que os torcedores do Fortaleza vivem atualmente é com relação ao futuro do técnico Juan Pablo Vojvoda, que tem contrato apenas até o final da atual temporada. Nesta sexta-feira, 04, em entrevista coletiva, o lateral-direito Tinga comentou sobre o assunto e torceu pela permanência do treinador argentino no clube cearense:

“Eu acho que sim (sobre possível permanência). Espero que sim, né? Mas a gente não conversou. Como ele já falou nas entrevistas, ele só vai falar depois da última rodada. Acho que está certo. Ele está 100% focado no nosso objetivo, que são as vitórias para a gente conseguir a Libertadores. Isso é bom porque ele faz os jogadores, que estão pensando em propostas, pensarem só nos jogos. Nossa equipe só está pensando nos três últimos jogos. Por mim, quero que ele fique. Esperamos que ele fique. Tomara que dê tudo certo”, disse.

Com praticamente todas as metas atingidas na atual temporada, Tinga classifica o ano de 2022 como o melhor da história do Fortaleza. Mesmo assim, o lateral ainda está focado nos últimos jogos do Brasileirão para terminar com chave de ouro:

“Dá para ver que foi o melhor ano da história do clube. A gente sabe da importância que foram todos os campeonatos. A gente deu o seu valor a cada competição. No começo do ano eu falei que a gente ia pensar em cada campeonato como se fosse o último. Não terminou ainda, mas a gente sabe que essa temporada está sendo histórica no clube e para nós jogadores. Vamos terminar com chave de ouro”, falou.

No próximo domingo, 6, o Fortaleza recebe o Atlético-GO na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A. Ao comentar sobre o duelo, Tinga elogiou a equipe adversária, apesar da situação na tabela, e reconheceu a dificuldade da partida:

“O Atlético vai vir um pouco diferente das outras vezes, porque ele precisa muito dos resultados. Vão ter jogos no sábado, então eles já vão saber o que precisa ser feito, se é a vitória mesmo para ultrapassar os adversários. Então a gente sabe que vai ser muito difícil o jogo, como sempre. O Atlético fez uma boa temporada, conseguiu ir longe nas competições que disputaram. Infelizmente na Série A não estão muito bem, mas acho que eles tem uma boa equipe. Eles estão bem, a gente sabe da dificuldade que vai ser”, comentou.

Com a Sul-Americana já garantida para a próxima temporada, o Fortaleza agora busca algo mais. O capitão do Leão do Pici afirmou que o foco do clube é disputar a Libertadores, independente de ser na fase prévia ou de grupos:

“A gente pensa sempre em chegar o mais longe possível. Pensamos em chegar o mais longe no Brasileiro, que vai ser bom para o clube, que vai ser bom para nós, financeiramente. Uma pré-Libertadores é quase uma Libertadores, financeiramente falando para o clube. Se a gente chegar na pré, com certeza a gente vai à fase de grupos, porque vamos fazer de tudo. Se for para chegarmos na pré-Libertadores e se matar já no começo, a gente vai fazer isso, porque a gente quer a Libertadores. Temos sempre que pensar no maior. Nosso foco é a Libertadores, independente se é pré ou fase de grupos”, finalizou.



