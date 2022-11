Fortaleza é premiado em quatro categorias da Confut Nordeste 2022

A premiação ocorreu nesta quinta-feira, 3, data do primeiro dia do evento, no Gran Mareiro Hotel, em Fortaleza

Nesta quinta-feira, 3, no Gran Mareiro Hotal, na capital cearense, foram divulgados os vencedores das 14 categorias presentes na premiação da Confut Nordeste, evento voltado à gestão esportiva no esporte. O Fortaleza foi premiado quatro vezes e deixou a cerimônia como um dos clubes com mais conquistas.

O escrete vermelho-azul-e-branco foi premiado nas seguintes categorias: Clube com melhor prática de gestão, Executivo de Futebol (com Sérgio Papelin), Profissional de Marketing (com Márcio Persivo) e Profissional de Análise de Dados (com Henrique Bittencourt).

Os vencedores de cada categoria foram escolhidos através de uma votação no site do evento. Os votos do público tinham peso de no resultado, enquanto as escolhas dos especialistas tinha peso de .

Além das premiações, o Fortaleza também esteve presente no primeiro dia da conferência através do presidente Marcelo Paz, que foi um dos palestrantes. Na oportunidade, o diretor apresentou o case "Fortaleza Esporte Clube: A Bola Não Entra Por Acaso".

Confut Nordeste

Marcada para os dias 3, 4 e 5 de novembro, a Confut Nordeste 2022 tem como palco o Gran Mareiro Hotel e a Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. A Conferência busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol.

O evento está contando com mais de 100 speakers, entre eles especialistas em áreas como gestão do futebol profissional, finanças, comunicação e marketing, inovação, entre outras. Além disso, diversos clubes estão confirmados na Conferência. Ceará, Fortaleza, Atlético-MG, América-MG, Grêmio, Botafogo-RJ, Bahia, Atlético Cearense, Fluminense-RJ, CRB, ABC, Remo, Red Bull Bragantino, Botafogo-PB, são algumas das equipes que estarão presentes na Confut.

A programação do evento conta com Rodadas de Debate, Cases e a Feira de Negócios. Além disso, na edição de 2022, a maior Conferência do Futebol Nacional estando realizando a “Oficina Confut”, em que profissionais gabaritados do mercado ensinam, da forma mais prática possível, como executar o trabalho que eles desempenham em seus clubes e instituições onde atuam.

