Público antecipado de Fortaleza x Atlético-GO passa dos 37 mil

A nova parcial divulgada de público antecipado para Fortaleza x Atlético-GO mostrou que mais de 37 mil tricolores estão garantidos no Castelão, neste domingo, 6, às 16 horas.

A maioria é referente a sócios-torcedores que fizeram check-in, exatos 22.300. Já os ingressos avulsos vendidos já chegam a 15.246. O público antecipado do duelo entre o Leão e o Dragão, válido pela 36ª rodada da Série A, a dois dias do confronto, é de 37.546.

Uma presença de público massiva será importante para a festa que a torcida pretende fazer em homenagem ao técnico Juan Pablo Vojvoda, com direitos a mosaicos. Se vencer, o Tricolor pode até entrar no G-8 do Campeonato Brasileiro.



