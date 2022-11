Fortaleza busca quebrar tabu de nunca ter vencido o Atlético-GO jogando em casa

Leão do Pici recebeu o Dragão em cinco oportunidades e não conquistou nenhuma vitória. Neste domingo, 6, as equipes se enfrentam na Arena Castelão

Para conquistar mais três pontos no Brasileirão, o Fortaleza precisará quebrar o tabu de nunca ter vencido o Atlético-GO jogando em casa em toda a história do confronto. As duas equipes se enfrentam na Arena Castelão, neste domingo, 6, às 16 horas, pela 36ª rodada da Série A.

Ao todo, Leão e Dragão já estiveram frente a frente cinco vezes com os cearenses no posto de mandante. Neste recorte, o Atlético-GO tem ampla superioridade ao Fortaleza. Foram quatro vitórias dos goianos e um empate entre os times.

Sobre o assunto De olho na pré-Libertadores, Fortaleza recebe o Atlético-GO no Castelão pela Série A

Mais de 40 mil torcedores garantem presença de forma antecipada em Fortaleza x Atlético-GO

Fortaleza é premiado em quatro categorias da Confut Nordeste 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última vez que as duas equipes se enfrentaram em terras cearenses foi no Campeonato Brasileiro de 2021. Na oportunidade, o Dragão conquistou os três pontos ao derrotar o Tricolor do Pici por 3 a 0, pela 23ª rodada da competição, com gols Baralhas, Brian Montenegro e Felipe (contra). O jogo marcou o retorno dos torcedores ao estádio de futebol.

Entretanto, a última recordação deste duelo é favorável ao time de Juan Pablo Vojvoda. No primeiro turno da atual edição do Brasileirão, o Fortaleza venceu o Atlético-GO jogando no Antônio Accioly, em Goiana, por 1 a 0.

Tags