De olho na pré-Libertadores, Fortaleza recebe o Atlético-GO no Castelão pela Série A

O Fortaleza terá mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, 6, mais precisamente às 16 horas, o Leão do Pici recebe o Atlético-GO na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A. O confronto é decisivo para as duas equipes, que ainda buscam atingir seus objetivos dentro da competição.

O duelo entre o Leão e Dragão ganhou tons de decisão devido ao cenário que envolve as duas equipes. Enquanto os donos da casa brigam por uma vaga dentro do G-8, os visitantes querem sair da zona de rebaixamento da competição. Por isso, a vitória é primordial para ambos os lados.

Mesmo com o adversário lutando na parte de baixo da tabela, o lateral e capitão Tinga, do Fortaleza, reconheceu a dificuldade do confronto deste domingo. O defensor espera um Dragão mais ofensivo em campo, diferente das outras vezes que as equipes se enfrentaram no Castelão:

“O Atlético vai vir um pouco diferente das outras vezes, porque ele precisa muito do resultado. Vão ter jogos no sábado, então eles já vão saber o que precisa ser feito, se é a vitória mesmo para ultrapassar os adversários. Então a gente sabe que vai ser muito difícil o jogo, como sempre. O Atlético fez uma boa temporada, conseguiu ir longe nas competições que disputaram. Infelizmente na Série A não estão muito bem, mas acho que eles tem uma boa equipe. Eles estão bem, a gente sabe da dificuldade que vai ser”, comentou Tinga em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 4.

A equipe cearense começou a rodada na 10ª posição, com 48 pontos somados, enquanto o time goiano iniciou na 18ª colocação, com apenas 33.

Além dos objetivos dentro das quatro linhas, a partida deste domingo ganhou um ingrediente a mais, que virá das arquibancadas da Arena Castelão. O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Leão do Pici, será homenageado pelos torcedores tricolores com uma série de mosaicos e pirotecnia.

Diante da incerteza do futuro do comandante argentino, os torcedores do Fortaleza resolveram fazer uma festa direcionada ao comandante como forma de demonstrar gratidão pelas conquistas, mas também para tentar sensibilizá-lo a ficar no clube cearense. Segundo parcial divulgada pelo Tricolor neste sábado, 5, 40.671 pessoas garantiram presença no duelo de forma antecipada.

Desfalques e retornos

Para o duelo diante do Dragão, o técnico Vojvoda deverá ter todo o elenco à disposição. A dúvida fica por conta do atacante Pedro Rocha, que foi ausência na partida diante do Palmeiras, na última quarta-feira, 2, devido a um desconforto no músculo posterior da coxa direita.

Por outro lado, dois atletas devem retornar ao time. Lucas Lima e Ronald, que também não enfrentaram a equipe de Abel Ferreira no meio da semana, devem retornar a lista de relacionados.

No Atlético-GO, apenas um desfalque confirmado. O atacante Diego Churín recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e será uma ausência de peso na equipe titular do técnico Eduardo Souza.

Fortaleza x Atlético-GO

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Lucas Crispim; Robson, Pedro Rocha (Romarinho) e Thiago Galhardo.

Atlético-GO

4-3-3: Renan; Dudu (Edson Fernando), Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Baralhas, Willian Maranhão e Wellington Rato; Airton, Luiz Fernando e SHaylon

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data: 06/11/2022

Horário: 16 horas

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira - SP (FIFA)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa - SP (FIFA) e Luiz Alberto Andrini Nogueira - SP (CBF)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos - SP (FIFA)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN e YouTube O POVO



