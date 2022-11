Escalação: como Palmeiras e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Invicto há nove rodadas na Série A de 2022, o Fortaleza já pode segue com o objetivo de entrar no G-8, de olho em uma vaga na Pré-Libertadores. Por isso, o Trciolor vai tentar carimbar a faixa do já campeão brasileiro Palmeiras, na casa do alviverde. A bola rola às 21h30min de hoje, no Allianz Parque, pela 35ª rodada. Confira abaixo escalação confirmada de cada equipe:

ESCALAÇÕES

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Endrick, Dudu, Rony. Téc: Abel Ferriera

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, J. Capixaba; Sasha, Caio Alexandre, Crispim; Romarinho, Robson, T. Galhardo. Téc: Vojvoda

