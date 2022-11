DM do Fortaleza: Pedro Rocha trata desconforto na coxa

Em tratamento no departamento médico, atacante desfalca o Tricolor na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 35ª rodada da Série A

O atacante Pedro Rocha deu entrada no departamento médico do Fortaleza e desfalcou o Tricolor no jogo diante do Palmeiras, na 35ª rodada da Série A do Brasileiro.

No boletim médico mais recente emitido pelo clube foi informado que o jogador sente um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita. Não foi informado o tempo previsto para recuperação.

Pedro Rocha participou dos últimos dez jogos do Fortaleza, como titular ou entrando na segunda etapa. Ele já acumula dois gols e duas assistências com a camisa tricolor.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags