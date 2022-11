Palmeiras x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2022; siga transmissão

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 2 de novembro (2/11), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Palmeiras e Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Escalações de Palmeiras e Fortaleza

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Endrick, Dudu, Rony. Téc: Abel Ferriera

Fortaleza

4-3-3:

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, J. Capixaba; Sasha, Caio Alexandre, Crispim; Romarinho, Robson, T. Galhardo. Téc: Vojvoda

Como chegam Palmeiras e Fortaleza para o jogo

O confronto será de grande importância para as duas equipes envolvidas. Pelo lado do Fortaleza, o objetivo é claro: alcançar a Copa Libertadores da América. Por isso, o Tricolor do Pici busca entrar no grupo dos oito primeiros colocados, para na sequência tentar permanecer ali até o final da competição.

Para terminar a rodada no G-8 e impedir a festa do já campeão antecipado Palmeiras, o escrete vermelho-azul-e-branco busca manter o bom desempenho apresentado em jogos fora de casa neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. A única derrota do Fortaleza jogando como visitante no returno aconteceu no começo de setembro, quando a equipe foi superada pelo Fluminense por 2 a 1, na 26ª rodada.

O Palmeiras terá a motivação de celebrar o título antecipado diante do seu torcedor, no Allianz Parque.

