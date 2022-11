Caio Alexandre pede "jogo impecável" para Fortaleza vencer o Palmeiras fora de casa

O volante leonino conversou brevemente com a imprensa antes do embarque para São Paulo, local da partida de quarta-feira, 2, contra o Verdão

Na tarde desta segunda-feira, 31, o elenco do Fortaleza embarcou com destino a São Paulo, local da partida de quarta-feira, 2, contra o Palmeiras. No aeroporto, o volante Caio Alexandre conversou com a imprensa e destacou o que o Leão precisa fazer para impedir o time paulista de ser campeão do Campeonato Brasileiro já neste jogo:

"A gente tem que estar com a cabeça muito concentrada. Temos que fazer um jogo impecável lá, temos que acertar em todos os detalhes, ser um time bem compacto, um time bem agressivo na marcação, ofensivamente também ter bons comportamentos. Acho que fazer isso vai fazer a gente estar perto de sair de lá com uma vitória ou algum ponto. O clima tem que ser mais de concentração, porque sabemos do que vale o jogo para eles e para a gente", destacou.

Sobre o assunto Recuperado, Lucas Sasha treina e viaja com Fortaleza para enfrentar Palmeiras

Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para duelo contra o Atlético-GO

Palmeiras não tem desfalques para encarar o Fortaleza; Endrick pode ser titular

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caio também comentou sobre a preparação do Tricolor para o duelo diante do Palmeiras. O volante leonino elogiou os treinamentos da equipe até o embarque e relembrou que ainda terão mais dois dias para ajustar os últimos detalhes:

"A gente está preparado. Fizemos uma excelente semana de trabalho, o professor nos organizou bem e a gente tem mais dois dias de preparação ainda, que no caso é hoje a noite e amanhã. Vamos bem focados. A equipe está evoluindo cada vez mais, ganhando corpo cada vez mais. Vamos para uma grande partida em São Paulo. Trabalhar o mais forte possível para sair com um bom resultado de lá", disse.

Com o Fortaleza na primeira parte da tabela do Brasileirão, o objetivo do time passa a ser conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América da próxima temporada. Para se aproximar ainda mais disso, Caio afirmou que o Leão precisa trabalhar bem contra o Palmeiras:

"Quando a gente veste a camisa do Fortaleza, tem que pensar grande. Nosso objetivo está muito claro que é a Libertadores. Mas, para isso, a gente tem que ser o mais forte o possível lá, trabalhar bem, ganhar todos os duelos. Sabendo que vai ser um jogo muito difícil, porque tem grandes jogadores do outro lado também, a gente tem que saber respeitar. Mas respeitar jogando, respeitar dando o nosso melhor, porque quando a gente veste essa camisa, a gente tem que estar sempre preparado para conquistar grandes objetivos", finalizou.

Tags