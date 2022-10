Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para duelo contra o Atlético-GO

Os planos Leão da Galera e recarga têm 100% de desconto no ingresso. Acompanhantes de sócio pagam valores promocionais no setor Superior Sul a partir de R$ 15

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira, 31, o início do check-in para a partida diante do Atlético-GO, que será válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Os planos Leão da Galera e recarga têm 100% de desconto no ingresso. Acompanhantes de sócio pagam valores promocionais no setor Superior Sul a partir de R$ 15. O jogo ocorre neste domingo, 6, às 18h30mim, na Arena Castelão.

A reserva da entrada pode ser feita pelo site Sócio Torcedor - Fortaleza. Os ingressos estarão à venda a partir desta terça-feira, 1º, na Bilheteria Virtual e nas lojas físicas. À venda em dinheiro e cartão de crédito ocorrerá apenas no Pici, Loja Conceito e Loja Leão 1918 RioMar Papicu. As demais apenas em dinheiro.

De acordo com o Fortaleza, para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante. Crianças menores de 12 anos poderão comprar ingressos meia-entrada sem carteira de estudante.

Confira os horários de abertura de check-in de cada plano:

- 12 horas: Conselheiro e Proprietário

- 14 horas: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

- 16 horas: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

- 18 horas: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

Venda de ingressos

Acesse a Bilheteria Virtual ou vá até as Lojas Leão 1918, Tricolaço, Arena Leão e Truck Leão 100 (Solares Shopping) para garantir seu lugar.

Confira os valores:

Superior Sul: R$ 80,00 l R$ 40,00

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 30,00 l R$ 15,00

Inferior Sul: R$ 30,00 l R$ 15,00

Inferior Norte: R$ 30,00 l R$ 15,00

Superior Central: R$ 50,00 l R$ 25,00

Bossa Nova: R$ 80,00 l R$ 40,00

Especial: R$ 60,00 l R$ 30,00

Premium: R$ 200,00 l R$ 100,00

Superior Norte (visitante): R$ 80,00 l R$ 40,00



