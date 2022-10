Após vitória, Romarinho frisa que Fortaleza deve seguir em busca de "futuros objetivos" na Série A

Triunfo do Leão diante do Coxa por 3 a 1 no Brasileirão garantiu ao clube uma vaga em competição internacional

A vitória do Fortaleza diante do Coritiba por 3 a 1 no Brasileirão garantiu ao clube uma vaga em competição internacional, já que com os pontos somados até aqui o time permanece na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, no mínimo, até o final do certame. Na saída de campo, o atacante Romarinho comemorou a vitória e pontou que o grupo deve ainda pensar em mais futuros objetivos.

"Primeiramente agradecer pela vitória e pelo gol. A gente sabia que o jogo seria difícil, mas viemos com o intuito de vencer e conseguimos. Agora é pensar na próxima partida e, de jogo em jogo, pensar nos nossos futuros objetivos", disse o atleta.

Avaliando o jogo em si, Romarinho acentuou que o grupo não fez um primeiro tempo negativo, mas que teve que se ajustar para melhorar o placar na segunda etapa. "A gente não tava fazendo uma má partida no primeiro tempo, conseguimos ajustar algumas coisas que estávamos pecando e, graças a Deus, deu certo no segundo tempo e conseguimos sair com a vitória", finalizou.

