Paz confirma contato com Duílio, elogia Vojvoda e revela conversas sobre renovação

O presidente do Fortaleza se pronunciou por meio da assessoria de imprensa para falar sobre o suposto interesse do Corinthians no treinador argentino

O presidente Marcelo Paz se pronunciou sobre o suposto interesse do Corinthians em contar com o técnico Juan Pablo Vojvoda para a temporada 2023. Através da assessoria de imprensa, o mandatário do Fortaleza confirmou que conversou com o presidente corinthiano, Duílio Monteiro, e negou quaisquer rumores sobre a oferta do time paulista ao Leão do Pici pelo treinador argentino.

“Não veio nenhuma oferta e ontem à noite o Duílio me ligou, de forma muito gentil, muito educada, dizendo que não tinha proposta, que nunca fez proposta e nem autorizou ninguém fazer proposta. (O Duílio disse) Que ele quer permanecer com o treinador (Vítor Pereira) e que está trabalhando pra isso. Então agradeci a ligação dele, a gentileza, acho que assim que deve se portar os dirigentes”, disse.

Marcelo Paz aproveitou para repudiar as notícias que circularam na última quarta-feira, 26, sobre o interesse do Corinthians no treinador do Tricolor, e afirmou que os rumores não foram checados por nenhum representante de ambas as partes.

“E acrescento o seguinte tema na discussão: a responsabilidade jornalística. De onde surge uma notícia como essa falando em proposta, falando em três vezes o valor de salário, a quem interessa isso?”, questionou Paz.

“Eu tenho certeza que isso não foi checado junto ao presidente do Fortaleza, nem junto ao presidente do Corinthians. Tenho certeza que nenhum dos dois confirmou que teria essa proposta”, completou.

Confiança em Vojvoda e conversas por renovação

O presidente do Leão elogiou o técnico argentino e confirmou que o técnico recebeu propostas, inclusive do exterior, mas que nunca usou isso a favor para se sobressair sobre o clube e disse que as duas partes têm conversado para uma renovação.

“E também acrescento da minha confiança no Vojvoda, que é um cara sensacional, um cidadão, um homem que cumpriu com tudo dentro do Fortaleza, que tem conversado conosco sobre a renovação, e que ao longo dessa caminhada recebeu sim propostas muito boas. Inclusive do exterior. E nunca, em nenhum momento, usou isso pra tentar barganhar algo dentro do clube”, falou.

“A possível renovação e permanência dele no Fortaleza é o desejo da diretoria do Fortaleza e vai ser tratado no momento oportuno. Tenho certeza ele vai nos ouvir, vai certamente dar até uma prioridade para permanecer aqui. Mas, lógico que termina o contrato dele e ele tem as opções, mas que ele vai certamente respeitar o Fortaleza como sempre fez”, concluiu.

Fortaleza aposta em projeto e tem otimismo para renovar com Vojvoda

Em meio aos rumores do mercado, o Fortaleza trata a renovação com Vojvoda com paciência. Conforme apurou o Esportes O POVO, o clube e o técnico já conversam sobre o planejamento para a próxima temporada.

O Tricolor deseja seguir com o argentino pelo menos até o final de 2024 e aposta no projeto esportivo para convencer o comandante a permanecer no Pici. No próximo ano, o Fortaleza tentará a conquista do pentacampeonato estadual, o tri da Copa do Nordeste e voltar a disputar mais uma vez uma competição internacional (Sul-Americana ou Libertadores).

Diante deste cenário, os dirigentes do Tricolor têm otimismo em um desfecho positivo nas tratativas para manter Vojvoda na próxima temporada e conta com a torcida como trunfo: o argentino, que se emocionou e exibiu em tempo real para os filhos a festa dos torcedores no dia do aniversário do clube, deve ser homenageado em um mosaico na Arena Castelão.



