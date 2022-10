Fortaleza x Coritiba: torcedores tentam invadir o Castelão e geram tumulto

As pessoas não estavam identificados com camisas do Fortaleza ou Coritiba e não possuíam ingressos. A polícia acredita que os infratores fazem parte da torcida visitante

Torcedores sem ingressos tentaram invadir a Arena Castelão na noite desta quinta-feira, 27, durante a partida entre Fortaleza e Coritiba, pelo Brasileirão, e geraram tumulto do lado de fora da praça esportiva. Embora não estivessem identificados, a polícia acredita que as pessoas faziam parte da torcida visitante.

O clima de tensão nos arredores do Castelão foi potencializado pela rivalidade entre as torcidas de Fortaleza e Coritiba, já que a principal torcida organizada do Coxa possui uma aliança com a do Ceará. Desta forma, é comum que alvinegros deem “suporte” aos paranaenses em jogos contra o Tricolor do Pici na capital cearense.

Sobre o assunto Lucas Sasha sente mal-estar e deixa a Arena Castelão de ambulância

Fortaleza x Coritiba ao vivo pelo Brasileirão 2022; siga transmissão

Escalação: como Fortaleza e Coritiba vão a campo pelo Brasileirão 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O princípio de tumulto ocasionado pela tentativa de invasão foi neutralizado pela polícia. Além do ocorrido, outros dois grupos de torcedores ao redor do Castelão que não estavam identificados nem com camisas do Coritiba e nem com camisas do Fortaleza causaram suspeitas. As pessoas foram abordadas e ouvidas pela polícia no local.



Com informações do repórter Brenno Rebouças.