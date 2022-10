Fortaleza: Galhardo tem melhor média de gols por jogo do elenco tricolor na Série A

O atacante Thiago Galhardo vive seu melhor momento com a camisa do Fortaleza, os gols marcados nas últimas partidas do Brasileirão colocaram o atleta na vice-artilharia do Tricolor na competição. Com cinco gols marcados e média de 0,38 por jogo, melhor índice da equipe na Série A. Moisés é o artilheiro, com seis gols marcados.

Até marcar seu primeiro gol pelo Tricolor contra o Fluminense, na derrota por 2 a 1, pela 26ª rodada do Brasileiro, foram seis partidas sem conseguir um gol. Neste período, Galhardo alternou entre jogos como reserva e titular. Agora adaptado ao esquema de Vojvoda e aos companheiros, o jogador fez gol nos últimos três duelos da competição de pontos corridos.

Jogos em que Thiago Galhardo marcou gols

América 1x2 Fortaleza (2 gols) - 32ª rodada

Fortaleza 2x0 Avaí (1 gol) - 31ª rodada

Athletico 1x1 Fortaleza (1 gol) - 30ª rodada

Fluminense 2x1 Fortaleza (1 gol) - 26ª rodada

O bom momento do atleta corresponde ao período de seis jogos de invencibilidade do Fortaleza. Seu primeiro gol pelo clube, na partida contra o Fluminense, não impediu o resultado negativo, mas nos confrontos seguintes a equipe não saiu derrotada.

Galhardo ainda deu uma assistência no Brasileirão. No jogo contra o Botafogo, pela 25ª rodada, quando o Leão perdeu por 3 a 1, sua última derrota atuando na Arena Castelão. Moisés foi o responsável por marcar o gol de honra do duelo, a pior atuação do time do Pici no returno.

