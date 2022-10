Com promoção, Fortaleza inicia venda de ingressos e abre check-in para jogo contra o Atlético-MG

09:39 | Out. 17, 2022

Sócios-torcedores do Leão já podem garantir presença no duelo. A comercialização dos ingressos começa nesta terça-feira, 18

O Fortaleza liberou o check-in para o duelo diante do Atlético-MG, marcado para a próxima segunda-feira, 24, às 20 horas, na Arena Castelão. Além disso, o time cearense também divulgou os valores dos ingressos para a partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os sócios-torcedores do Leão do Pici já podem garantir presença no jogo contra o time mineiro. O check-in foi liberado pelo Tricolor às 8h30min desta segunda-feira, 17.

Os sócios-torcedores do plano "Leão da Galera" e "Recarga" terão 100% de desconto no ingresso da partida. Ou seja, para acessar o estádio no domingo, basta realizar o check-in. Além disso, os acompanhantes dos sócios terão descontos nos ingressos destinados para os setores Superior Sul. O preço será a partir de R$ 15,00.

A comercialização das entradas para a partida contra o Galo será iniciada nesta terça-feira, 18, no período da manhã, com valores promocionais. A partir das 8 horas, os ingressos já estarão disponíveis na Bilheteria Virtual e lojas físicas do clube.

Valores dos ingressos

Superior Sul: R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)

Inferior Sul: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)

Superior Norte: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)



Inferior Norte: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)

Superior Central: R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira)

Bossa Nova (inferior central): R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira)

Especial: R$ 30,00 (meia) e R$ 60,00 (inteira)

Premium: R$ 100,00 (meia) e R$ 200,00 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira)

