Fortaleza vence Alianza Lima fora de casa e segue vivo na Libertadores

Com o triunfo, o Tricolor já se garantiu, no mínimo, nas oitavas da Sul-Americana, e aguarda o resultado do outro jogo da rodada para projetar suas chances na maior competição do continente

Jogando fora de casa, o Fortaleza bateu o Alianza Lima-PER por 2 a 0, nessa quarta-feira, 18, e se mantém vivo na briga por classificação na Copa Conmebol Libertadores. Os gols foram marcados por Moisés, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Yago Pikachu, aos 34 da segunda etapa.

Com o resultado, o Tricolor do Pici já se garantiu no mínimo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, já que não pode ser mais alcançado pelo clube peruano. Agora vai ter a chance de brigar com o Colo-Colo-CHI por vaga nas oitavas da Libertadores em confronto direto, na última rodada.

Agora o Tricolor espera o duelo entre o clube chileno contra o River Plate nesta quinta-feira, 19, para projetar o cenário para se classificar na última rodada no certame continental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Ainda sem Max Walef, que se recuperou de conjuntivite, mas não viajou à Lima, o técnico Juan Pablo Vojvoda seguiu com Marcelo Boeck na proteção da meta. No meio, Jussa ganhou oportunidade e o jovem Hércules começou no banco. Já no setor ofensivo, Renato Kayzer substituiu Silvio Romero, suspenso.

O Fortaleza já começou o jogo mostrando a que veio, tomando conta das ações tentando infiltrações, principalmente, pelo lado direito. E a primeira boa chance da partida foi justamente do Tricolor do Pici.

Aos quatro minutos, após cobrança de escanteio, Marcelo Benevenuto subiu mais que todo mundo e cabeceou para o chão, como manda o manual, mas a bola foi no meio do gol e o goleiro conseguiu intervir e espalmar para novo tiro de canto.

O time cearense seguiu incomodando e empurrando a equipe da casa para o campo de defesa. Nas transições ofensivas do Alianza Lima, o clube tentava explorar a bola aérea, principal arma dos peruanos, mas sem conseguir criar grande ameaça para o esquadrão tricolor.

Até que Yago Pikachu conseguiu uma boa infiltração pela direita, aos 15 minutos, dando um corte no adversário e achando Moisés entre as linhas, que dominou e chutou de bico no cantinho, abrindo o placar para o Tricolor do Pici.

Mesmo com o gol, o Fortaleza voltou a ter uma boa chance em chute de fora da área de Lucas Lima. O goleiro Campos espalmou, mas Renato Kayzer pegou mal no rebote e desperdiçou boa oportunidade.

Após os 25 minutos, o clube peruano cresceu na partida e passou a dominar o restante da primeira etapa em busca do empate. O time da casa começou a ter o controle da posse de bola e a alçar bolas na área do Leão e deu trabalho para a defesa Tricolor, chegando a dar alguns sustos.

No intervalo, Vojvoda optou por colocar Hércules no lugar de Matheus Jussa, mas viu o time da casa ter a sua melhor chance no jogo logo aos três minutos. Aguirre cabeceou para Barcos chegar chutando, e a bola passou muito perto do gol, na melhor chegada do time da casa na partida até então.

Precisando do empate, o Alianza Lima passou a se jogar cada vez mais ao ataque, mas em compensação, começou a ceder contra-ataques para o Fortaleza, que começou a explorar mais a velocidade.

Aos oito, Moisés puxou um contra ataque pela esquerda, inverteu bem e achou Yago Pikachu livre, que finalizou com perigo e a bola raspou na trave e foi para fora. Dois minutos depois, foi a vez de Renato Kayzer receber na direita, mas pegou mal na hora de chutar e facilitou a defesa do goleiro.

Com cada vez mais espaço, Vojvoda colocou Romarinho e Robson nos lugares de Moisés e Renato Kayzer, e o time voltou a criar chances, mas erros no último passe impediram o time de chegar ao segundo tento.

Até que aos 34 minutos, após boa triangulação, Lucas Lima enfiou uma bela bola para Yago Pikachu na entrada da pequena área, que fuzilou e ampliou para o Fortaleza.

A partir daí, foi só administrar o resultado que garantiu a primeira vitória do Fortaleza em um jogo oficial fora do país e colocar o time de vez na briga por classificação às oitavas do certame continental.

Tags