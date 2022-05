Fortaleza conquista a primeira vitória fora do Brasil diante do Alianza Lima

O atacante Moisés, autor do gol que abriu o placar diante do Alianza Lima, no Peru, tornou-se o primeiro jogador a marcar um gol em jogos oficiais fora do Brasil pelo Tricolor do Pici

A vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, no Peru, foi, além de suma importância para as pretensões da equipe na Copa Libertadores, também muito simbólica, já que é o primeiro triunfo da história do clube atuando fora do Brasil.

A noite também foi especial para Moisés. O atacante, autor do gol que abriu o placar da partida diante do clube peruano, tornou-se o primeiro jogador do Tricolor do Pici a balançar as redes em um jogo oficial fora do país.

Sobre o assunto Fortaleza vence Alianza Lima fora de casa e segue vivo na Libertadores

Saiba os cenários possíveis para o Fortaleza se classificar na Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta temporada, além do duelo contra o Alianza no Peru, o Fortaleza enfrentou o River Plate na Argentina, onde foi derrotado por 2 a 0. Em 2020, desta vez pela Copa Sul-Americana, a equipe fez uma partida diante do Independiente, em Avellaneda (ARG), pelo qual perdeu por 1 a 0.

Na última rodada da Libertadores, o escrete vermelho-azul-e-branco voltará a atuar longe do Brasil. O adversário será o Colo-Colo, principal adversário da equipe na disputa pela segunda colocação do grupo.

Ambos possuem sete pontos na tabela e, caso o clube chileno tropece diante do River Plate nesta quinta-feira, 19, empatando ou perdendo, o Fortaleza chegará para o confronto em Santiago (CHI) dependendo apenas de si para assegurar a classificação à próxima fase do torneio.