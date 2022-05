"Que essa vitória seja uma retomada da equipe na Copa Libertadores e no Brasileirão", diz Pikachu

Fortaleza bateu o Alianza Lima por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, conquistou no mínimo vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana e se manteve vivo na busca pela permanência na Libertadores

Com a vitória diante do Alianza Lima por 2 a 0 nesta quarta-feira, o Fortaleza garantiu no mínimo vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana e se manteve vivo na luta pela permanência na Libertadores. Em entrevista na saída de campo, Yago Pikachu celebrou o jogo feito pela equipe e desejou que o resultado positivo seja motivador para o grupo.

"Foi um jogo difícil, mas fizemos tudo que nosso treinador queria. Marcamos bem, saímos bem de contra-ataque e graças a Deus a gente foi feliz. Poderíamos ter feito mais de dois gols pelas oportunidades que tivemos durante todo o jogo, mas ta todo mundo de parabéns pela entrega e dedicação. Que essa vitória seja uma retomada da nossa equipe na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Muito feliz pela entrega do grupo", falou o atleta.

Agora o Tricolor espera o duelo entre o clube chileno contra o River Plate nesta quinta-feira, 19, para projetar o cenário para se classificar na última rodada no certame continental.





