Fortaleza anuncia venda de ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Fluminense

O Fortaleza anunciou promoção nos ingressos para a partida diante do Fluminense. Os torcedores poderão adquirir as entradas a partir de R$ 10 (meia). A venda de ingressos começa nesta quinta-feira, 19, a partir de 8 horas. O check-in para sócios-torcedores também foi liberado. As equipes se enfrentam no domingo, 22, às 16 horas, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os bilhetes possuem seis opções de preços para a torcida tricolor: R$ 20,00 (inferior norte e sul), R$ 30,00 (superior sul), R$ 40,00 (superior central), R$ 70,00 (especial), R$ 90,00 (bossa nova), R$ 150,00 (premium). Para os torcedores do Fluminense, que terão um espaço disponibilizado na parte superior norte, o ticket custa R$ 30,00. Os preços são referentes ao valor da entrada inteira.

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas físicas do Leão, localizadas nos seguintes shoppings: Parangaba, Jóquei, Eusébio, RioMar Kennedy, RioMar Papicu, North Shopping, Maracanaú, Messejana, Via Sul e Iandê. Há também a opção de adquirir a entrada de forma on-line, através do site da bilheteria virtual.

Os sócios-torcedores do Leão já podem garantir um lugar na arquibancada da Arena Castelão para acompanhar o duelo contra o Fluminense. Nesta quarta-feira, 18, o Tricolor do Pici disponibilizou o check-in para os associados do clube, que acontecerá de forma escalonada para os programas de fidelidade.

Às 8 horas, conselheiros e proprietários podem reservar um lugar no estádio para acompanhar a partida. Às 10 horas “Leão do Pici” e “Leão Kids” serão liberados para assegurar um espaço nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista. Às 12 horas, os torcedores que possuem o sócio “Leão de Aço” também poderão reservar uma cadeira. Por fim, às 14h, o mesmo direito será concedido aos associados dos planos: “Leão Fiel”, “Leão do Interior” ou “Leão da Galera”.

Antes do jogo pelo Brasileirão, o Fortaleza tem o confronto decisivo pela Libertadores contra o Alianza Lima. O jogo acontece nesta quarta-feira, 18, às 23 horas (horário de Brasília), em Lima, no Peru.



