Fortaleza tem recorde negativo em início da Série A com cinco partidas sem vitórias

O Fortaleza chegou ao quinto jogo disputado no Campeonato Brasileiro 2022 sem vitória. Na tarde deste domingo, 15, o Botafogo superou a equipe tricolor pelo placar de 3 a 1, de virada, pela 6ª rodada da competição. Na era dos pontos corridos, o Leão nunca havia ficado sem vencer nos cinco primeiros confrontos na Série A.

Na atual edição do Brasileirão, o Fortaleza acumula quatro derrotas e um empate e ocupa a última colocação na tabela. A equipe já havia sido derrotada pelo Cuiabá, por 1 a 0, Internacional ( 2 a 1) e Corinthians (1 a 0). O único ponto conquistado pelo Tricolor do Pici na competição foi no empate em 1 a 1 diante do São Paulo. Com os resultados deste ano, o Leão amarga o seu pior início na era dos pontos corridos na Série A do Campeonato Brasileiro.

Até então, o ano de 2020 registrava a menor quantidade de pontos conquistados pelo Leão nos cinco primeiros jogos do torneio. Na ocasião, o time cearense somava somente cinco pontos após cinco partidas disputadas, com uma vitória, dois empates e duas derrotas.

O Fortaleza, agora, terá a chance de reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 22, quando recebe o Fluminense, na Arena Castelão, às 16 horas. Antes do duelo, o escrete azul-vermelho-e-branco volta as suas atenções para o Alianza Lima, pela Libertadores. A partida será disputada na próxima quarta-feira, 18, no Peru.

Resultados do Fortaleza nos primeiros cinco jogos na Série A durante a era dos pontos corridos:

2003 - 1 vitória, 3 empates e 1 derrota (6 pontos)

2005 - 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas (7 pontos)

2006 - 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas (7 pontos)

2019 - 2 vitórias e 3 derrotas (6 pontos)

2020 - 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas (5 pontos)

2021 - 3 vitórias e 2 empates (11 pontos)

2022 - 1 empate 4 derrotas (1 ponto)



