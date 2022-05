Com 21 jogos a menos, Pikachu iguala número de gols e assistências de 2021 pelo Fortaleza

Vivendo o melhor momento com a camisa tricolor, ala-direito voltou a balançar as redes pelo Leão nesta quarta-feira, 18, diante do Alianza Lima-PER, pela Libertadores

Um dos principais jogadores do Fortaleza nesta temporada, o ala-direto Yago Pikachu vive seu melhor momento com a camisa tricolor. Com o gol marcado e o passe dado para Moisés na vitória por 2 a 0 diante do Alianza Lima-PER, nesta quarta-feira, 18, pela Libertadores, o atleta igualou, com 21 partidas a menos, a mesma quantidade de gols e assistências durante todo o ano de 2021.

Na atual temporada, o jogador chegou a 12 tentos marcados e oito assistências cedidas em 29 jogos disputados pelo Tricolor do Pici. No ano passado, Pikachu somou os mesmos números, entretanto, em 50 duelos jogados pelo escrete vermelho-azul-e-branco.

Titular absoluto e um dos pilares da formação tática utilizada por Vojvoda, o camisa 22 ficou de fora da equipe somente na estreia do Tricolor no Brasileirão contra o Cuiabá, quando foi poupado. Artilheiro isolado do Fortaleza em 2022, o ala-direito balançou as redes em todas as cinco competições que disputou na temporada: Campeonato Cearense (quatro gols), Copa do Nordeste (quatro gols), Copa do Brasil (um gol), Série A (dois gols) e Libertadores (um gol).



Antes do confronto diante do time peruano no torneio continental, Pikachu já havia participado diretamente de três tentos marcados pela equipe na competição. Ao todo, o atleta soma 24 gols e 16 assistências em um ano e dois meses no Fortaleza.

